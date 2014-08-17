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Спорт

17 августа 2014, 20:41

Московский "Локомотив" поделил очки с "Рубином"

Локомотив РФПЛ Рубин

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" сыграл вничью в гостевом матче четвертого Российской футбольной премьер-лиги с казанским "Рубином". Поединок завершился со счетом 1:1.

Счет был открыт на 26-й минуте матча. Миранчук получил пас из глубины, убежал от защитников "Рубина" и подсек мяч над Рыжиковым.

Спустя пять минут Карадениз восстановил статус-кво с пенальти, который заработал Портнягин.

Больше голов в этой встрече забито не было. На последней минуте встречи Карадениз угодил в штангу, от которой мяч отскочил в поле.

Таким образом, "Локомотив" остается на пятой позиции с 8 очками. От лидера - санкт-петербургского "Зенита" - москвичи отстают на 4 очка.

Отметим, что матч поставил рекорд посещаемости этого сезона. Посмотреть на открытие "Казань-Арены" пришли около 37 тысяч зрителей - цифра для российского чемпионата весьма серьезная.

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