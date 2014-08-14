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Спорт

14 августа 2014, 20:31

"Локомотив" в матче с двумя удалениями обыграл "Ростов"

Локомотив РФПЛ Ростов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Локомотив" в домашнем матче третьего тура Российской футбольной премьер-лиги переиграл "Ростов". Поединок завершился со счетом 2:1 и запомнился не только голами, но и удалениями в составе каждой из команд.

Встречу активнее начали хозяева поля. На 5-й минуте новичок хозяев Алан Касаев мощным ударом в дальний угол из пределов штрафной заставил капитулировать голкипера ростовчан Стипе Плетикосу.

"Локомотив" продолжал наращивать преимущество и на достигнутом не остановился. На 31-й минуте Виталий Денисов сделал прострел в штрафную площадь, который замкнул Александр Самедов - 2:0 в пользу "железнодорожников".

Перед самым перерывом "Ростов" остался в меньшинстве. Дмитрий Тарасов сфолил на Тимофее Калачеве. Один из лидеров ростовчан, возмущенный грубостью, отмахнулся от соперника, за что немедленно увидел перед собой красную карточку.

На 72-й минуте арбитр уравнял составы, удалив с поля Ведрана Чорлуку за фол "последней надежды". Кроме того, рефери назначил пенальти, которое уверенно реализовал экс-железнодорожник Дмитрий Полоз.

В оставшееся время гости были близки к тому, чтобы сравнять счет, но уверенно действовал вратарь "красно-зеленых" Гильерме.

Таким образом, подопечные Леонида Кучука набирают 7 очков и поднимаются на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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