13 апреля 2015, 17:00

"Локомотив" в гостевом матче уступил "Уралу"

Фото: ТАСС

Столичный "Локомотив" в гостевом матче потерпел поражение от екатеринбургского "Урала". Поединок завершился со счетом 2:0.

Результат матча, в целом, закономерен, хозяева смотрелись лучше, а особенно выделялся нападающий Федор Смолов.

Однако счет во встрече открыли не игроки "Урала", а сами "железнодорожники". Один из "оранжево-черных" направил мяч в штрафную гостей. Вблизи не было никого из игроков "Урала", однако Тарас Михалик решил прервать прострел. В результате он поймал на противоходе своего же голкипера. Как ни старался Гильерме, догнать мяч ему не удалось.

Автором второго гола стал Смолов. Уральцы убежали в быструю контратаку, форвард вышел один на один с Гильерме и спокойно послал мяч в сетку.

Таким образом, "Локомотив" с 28 очками остается на шестой строчке турнирной таблицы.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
Локомотив РФПЛ Урал

