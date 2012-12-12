Форма поиска по сайту

12 декабря 2012, 18:20

"Локомотив" ввел в эксплуатацию Малую спортивную арену

Фото: fclm.ru

Столичный "Локомотив" ввел в эксплуатацию Малую спортивную арену. Разрешение на эксплуатацию стадиона было получено клубом 11 декабря.

Объект построили еще в 2010 году, но на него не были готовы соответствующие документы. Спустя почти два года Комитет государственного строительного надзора Москвы разрешил эксплуатацию арены, сообщает пресс-служба "Локомотива".

На арене с синтетическим покрытием - 10007 зрительских мест. Свои домашние матчи на стадионе проводят молодежный состав "Локомотива" и "Локомотив-2", выступающий во втором дивизионе.

Отметим, что вместимость основной арены столичного клуба - 28800 человек, а введен в эксплуатацию стадион был в 2002 году.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
