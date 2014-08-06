Три игрока московского "Локомотива" продлили контракты с клубом

Дмитрий Тарасов (справа) отмечает забитый гол. Фото: ИТАР-ТАСС

Три игрока столичного "Локомотива" продлили контракты с клубом. Ведран Чорлука, Дмитрий Тарасов и Ян Дюрица продолжат карьеру в стане "железнодорожников", сообщает пресс-служба московского клуба.

Условия и сроки новых соглашений не разглашаются.

Все трое футболистов выступают за "Локомотив" на протяжении как минимум двух лет, а Дюрица уже сыграл более ста матчей за "красно-зеленых".

Отметим, что "Локомотив" в первом матче сезона разошелся миром с "Краснодаром". Команды так и не сумели открыть счет в поединке.