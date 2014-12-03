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Спорт

03 декабря 2014, 21:12

Столичный "Локомотив" вышел на четвертое место в чемпионате России

Локомотив РФПЛ Урал

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" одержал вторую победу подряд в Российской футбольной премьер-лиге и вышел на четвертое место. В среду подопечные Миодрага Божовича с минимальным счетом обыграли екатеринбургский "Урал".

Матч выдался скупые на голевые моменты. В первом тайме ни одной из команд отличиться не удалось. Самый реальный шанс имел "железнодорожник" Ян Дюрица, но мяч после его удара угодил в штангу ворот гостей.

Во втором тайме "Локомотив" играл намного увереннее соперника, и это принесло свои плоды. Единственный гол был забит в самой концовке - Даме Н'Дойе замкнул передачу Неманьи Пейчиновича и принес своей команде победу - 1:0.

В оставшееся время "Урал" толком не успел провести ни одной атаки.

Таким образом, "красно-зеленые" набирают 29 очков и поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице. Отрыв от идущего первым "Зенита" составляет 9 баллов.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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