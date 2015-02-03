"Локомотив" расстался с нападающим Даме Н'Дойе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе продолжит карьеру в английской футбольной премьер-лиге. Игрок подписал контракт с клубом "Халл Сити", сообщает пресс-служба английской команды.

Соглашение рассчитано на 2,5 года и включает в себя опцию продления на год. Сумма трансфера составила около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Н'Дойе выступал за "Локомотив" с июля 2012 года. В текущем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах, в которых забил четыре гола и получил три желтые карточки.

Отметим, что "железнодорожники" вели переговоры со "Спартаком" о приобретении нападающего Артема Дзюбы, но в итоге сторонам не удалось договориться о переходе игрока. Дзюба продолжит карьеру в "Зените".

"Локомотив" в текущее межсезонье покинули несколько игроков из молодежного состава команды.