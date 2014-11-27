Форма поиска по сайту

Новости

27 ноября 2014, 22:22

Спорт

"Краснодар" вылетел из футбольной Лиги Европы

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

"Краснодар" потерял все шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы. "Черно-зеленые" в домашнем матче сыграли вничью с "Лиллем" - 1:1.

Счет был открыт на 35-й минуте. Хозяева разыграли красивую комбинацию, в результате которой Ари вышел один на один с голкипером "Лилля". Нападающий катнул мяч мимо стража ворот и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме французам удалось отыграться. На 79-й минуте Нолан Ру откликнулся на фланговый навес и с нескольких метров переправил снаряд в сетку ворот "Краснодара".

В оставшееся время ни одна из команд не смогла склонить чашу весов в свою пользу.

Таким образом, "Краснодар" набирает 3 очка в пяти матчах, и последний тур превращается для "быков" в пустую формальность.

Лига Европы Краснодар Лилль

Главное

