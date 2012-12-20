"Зенит" сыграет с "Ливерпулем" в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Санкт-петербургский "Зенит" сыграет с "Ливерпулем" в первом раунде плей-офф Лиги Европы, "Анжи" достался "Ганновер", а казанский "Рубин" померится силами с "Атлетико". Таковы итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая состоялась в швейцарском Ньоне.

Другие пары участников распределились следующим образом:

БАТЭ (Белоруссия) - "Фенербахче" (Турция)

"Интер" (Италия) - ЧФР "Клуж" (Румыния)

"Леванте" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция)

"Динамо" (Украина) - "Бордо" (Франция)

"Байер" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)

"Ньюкасл" (Англия) - "Металлист" (Украина)

"Штутгарт" (Германия) - "Генк" (Бельгия)

"Аякс" (Голландия) - "Стяуа" (Румыния)

"Базель" (Швейцария) - "Днепр" (Украина)

"Спарта" (Чехия) - "Челси" (Англия)

"Боруссия" (Германия) - "Лацио" (Италия)

"Тоттенхэм" (Англия) - "Лион" (Франция)

"Наполи" (Италия) - "Виктория" (Чехия)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 14 февраля 2013 года. Ответные поединки пройдут 21 февраля, сообщает на официальный сайт УЕФА.