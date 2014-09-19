"Краснодар" в гостях сыграл вничью с "Лиллем" в матче Лиги Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

"Краснодар" в гостевом матче группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с "Лиллем". Поединок завершился со счетом 1:1, краснодарцы по ходу встречи вели в счете, но не сумели удержать победу.

Счет на 35-й минуте открыл Рикардо Лаборде, который получил мяч в штрафной после паса пяткой Одила Ахмедова и пробил. Скорее всего, голкипер французов справился бы с ударом, но на пути к воротам снаряд угодил в ногу Флорана Бальмона и срикошетил в сетку.

"Краснодар" имел много моментов и был близок к тому, чтобы увеличить преимущество, но воспользоваться своими шансами подопечные Олега Кононова не смогли. А вот "Лилль" одну из своих возможностей сравнять счет реализовал.

На 63-й минуте Симон Кьяер обводящим ударом со штрафного заставил капитулировать Андрея Диканя и установил окончательный результат в поединке - 1:1.

Отметим, что в другом матче группы Н, где выступают "Лилль" и "Краснодар", "Эвертон" разгромил "Вольфсбург" со счетом 4:1.