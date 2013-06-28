Фильм о вратаре Льве Яшине начнут снимать в 2014 году

Съемки фильма о вратаре Льве Яшине начнутся в 2014 году

Вратарь столичного "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин станет главным героем нового фильма. Съемочные работы начнутся уже в следующем году, когда будет отмечаться 85-летие легендарного футболиста.

Примечательно, что вдова легендарного вратаря Валентина Яшина после длительных переговоров все же согласилась участвовать в создании фильма о своем муже.

Предполагается, что лента будет называться "Они играли за родину", режиссером станет Карен Оганесян, а на главную роль уже утвержден актер Максим Матвеев ("Август. Восьмого" и "Стиляги").

Лев Яшин до сих пор считается одним из лучших вратарей в истории футбола. В 1963 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира. За рубежом его называли "черный паук" за особую манеру игры и вратарское искусство.

Напомним, в этом году в России вышел фильм "Легенда № 17" о другом знаменитом спортсмене - хоккеисте Валерии Харламове. Кинолента собрала около 30 миллионов долларов.