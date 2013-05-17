В России начали снимать картину о легендарном вратаре Льве Яшине

В России начались съемки картины о легендарном вратаре Льве Яшине. Предполагается, что фильм будет называться "Они играли за Родину".

Режиссером станет Карен Оганесян, а на главную роль утвержден актер Максим Матвеев ("Август. Восьмого" и "Стиляги"). Бюджет и сроки выхода картины пока неизвестны.

Решение снять фильм о самом известном и успешном из российских и советских футбольных вратарей было принято после успеха картины "Легенда 17", которая повествует о жизни великого хоккеиста Валерия Харламова.

Яшин является самым титулованным голкипером советских и российских времен. Это единственный вратарь, получивший "Золотой мяч".

В составе сборной СССР Яшин выиграл золото Олимпийских игр в 1956 году и чемпионат Европы в 1960 году.