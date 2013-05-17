Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2013, 10:55

Спорт

Начались съемки картины о легендарном вратаре Льве Яшине

В России начали снимать картину о легендарном вратаре Льве Яшине

В России начались съемки картины о легендарном вратаре Льве Яшине. Предполагается, что фильм будет называться "Они играли за Родину".

Режиссером станет Карен Оганесян, а на главную роль утвержден актер Максим Матвеев ("Август. Восьмого" и "Стиляги"). Бюджет и сроки выхода картины пока неизвестны.

Решение снять фильм о самом известном и успешном из российских и советских футбольных вратарей было принято после успеха картины "Легенда 17", которая повествует о жизни великого хоккеиста Валерия Харламова.

Яшин является самым титулованным голкипером советских и российских времен. Это единственный вратарь, получивший "Золотой мяч".

В составе сборной СССР Яшин выиграл золото Олимпийских игр в 1956 году и чемпионат Европы в 1960 году.

Лев Яшин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика