Мэр назначил двух заместителей главы департамента по делам гражданской обороны

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин назначил заместителями главы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Леонида Мокляка и Михаила Буликина. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте столичного правительства.

При этом Мокляк и Буликин освобождаются от должностей заместителей начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты. Служебный контракт с Буликиным заключен сроком на пять лет, с Мокляком – до 17 мая 2019 года.

Кроме того, глава управы района Фили-Давыдково Сергей Галянин переназначен на должность в связи с истечением срочного служебного контракта. Новый контракт рассчитан на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее m24.ru сообщало, что Сергей Собянин подписал постановление о создании нового органа исполнительной власти – департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Департамент создан на базе управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Москвы.

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Москвы занимается межотраслевым регулированием в области гражданской защиты, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Управление возглавляет Олег Васюков.