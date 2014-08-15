Один человек погиб и двое пострадали при ДТП в Подмосковье

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В Подмосковье один человек погиб и двое пострадали при аварии, произошедшей на Ленинградском шоссе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Московской области.

По предварительным данным, около 6 вечера "Пежо" вылетел в кювет на 93 километре Ленинградского шоссе. По словам представителя пресс-службы, в результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.