13 апреля 2015, 10:27

Нетрезвый водитель заехал на Холм Славы к мемориалу "Штыки"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Нетрезвый водитель на внедорожнике Kia заехал на Холм Славы к мемориалу "Штыки", сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел поздно вечером 12 апреля, сотрудников ГИБДД на место происшествия вызвали очевидцы. По данным правоохранителей, мужчина объяснил свой поступок желанием "совершить восхождение в память о ветеранах".

За вождение в нетрезвом виде водителю теперь грозит штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Мемориальный комплекс "Штыки" расположен на 40-м километре Ленинградского шоссе. Был открыт в 1974 году как памятник защитникам Москвы.

Возведен на братской могиле, где, по некоторым данным, покоятся останки 760 человек. Именно оттуда в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой был взят прах Неизвестного солдата и перезахоронен у стен Кремля.

