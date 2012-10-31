На Ленинградском вокзале пассажиры получают травмы из-за гололеда

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры Ленинградского вокзала получают травмы, падая на скользких платформах. В среду, 31 октября, возле вагона поезда, направлявшегося в Тверь, поскользнулась женщина. По словам читателей M24.RU, она сломала ногу.



Как сообщили очевидцы, пострадавшая какое-то время лежала прямо на платформе, так как не могла подняться. Затем несколько пассажиров отнесли ее в вагон, чтобы женщина не мерзла на морозе.

По внутренней связи электропоезда вызвали скорую помощь. При этом на месте происшествия так и не появились представители службы вокзала. А на просьбу посыпать опасные обледеневшие участки платформы уборщицы ответили: "Это не к нам".

