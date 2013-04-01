Форма поиска по сайту

01 апреля 2013, 10:20

На Ленинградском и Курском вокзалах начали досматривать пассажиров

С 1 апреля на Ленинградском и Курском вокзалах в Москве вводится досмотр пассажиров и багажа. Досмотровые зоны расположены на входе в вокзальные комплексы.

Проверки будут проводиться выборочно и в тестовом режиме. В "РЖД" пассажиров просят с пониманием отнестись к необходимости прохождения досмотровых процедур и прибывать на вокзалы заблаговременно.

Как сообщалось ранее, всего в эксперименте примут участие 32 российских вокзала, расположенных в Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге, а также в городах юга России.

