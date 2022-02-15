Пять главных событий в парках Москвы в феврале

Февраль богат на праздники — тут и День Святого Валентина, и День защитника Отечества, и всеми любимая Масленица. Последняя знаменита своими широкими гуляньями, и столичные парки не могут остаться в стороне от такого события. Весело проводить зиму москвичей приглашает Парк Горького, парки "Сокольники", "Кузьминки" и "Красная Пресня". Подробности - в путеводителе сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши KudaGo.
Праздник "Широкая Масленица"
Уличные балаганы, ритмы нео-фолка и море аппетитных угощений
Прощание с зимой в парке "Красная Пресня" будет громким. Гостей ждут зрелищные представления, традиционные блюда, творческие и кулинарные мастер-классы и многое другое.
Масленица в России всегда празднуется с размахом. Как не порадоваться тому, что холодные дни остаются позади, а на смену им приходит теплая и солнечная погода? Приближение весны волнует и радует, но и зиму нужно проводить достойно.
На территории парка развернутся балаганы, артисты будут удивлять публику, народные коллективы исполнят задорные песни, а музыканты поднимут настроение собравшимся бойким нео-фолком.
Конечно же, праздник не обойдется без блинов с разнообразными начинками и других угощений. Гости также смогут попробовать некоторые рецепты на кулинарных мастер-классах. Кроме этого, их ждут занятия по рукоделию.
Кульминацией праздника станет инсценированное прощание с зимой и установка арт-объекта, концепция которого пока остается в секрете.
Место: Парк "Красная Пресня"
Метро: "Улица 1905 года"
Стоимость: бесплатно
Фото: kudago.com
Масленица в Парке Горького
Самая большая блинная ярмарка в городе
На Масленицу посетители Парка Горького совершат путешествие в старину. Гостей праздника ждут народные забавы и состязания, широкий выбор угощений и обязательное сжигание арт-чучела Масленицы.
Масленичные гулянья охватят всю Пушкинскую набережную. Здесь расположится шумная и веселая блинная ярмарка, состоящая из семи подворий. При этом каждое из подворий будет оформлено в своем особенном стиле.
Основное действо же пройдет на театральных подмостках, которые установят в центре ярмарки. Здесь состоятся шуточные представления и выступления народных коллективов.
Место: "Парк Горького"
Метро: "Октябрьская"
Стоимость: бесплатно
Фото: kudago.com
День всех влюбленных в "Кузьминках"
Романтичная атмосфера, фотографии на память и праздничный концерт
Устройте своей второй половинке романтическую прогулку на свежем воздухе в честь Дня Святого Валентина. Тем более что парк "Кузьминки" преобразится в этот праздник.
Аллеи парка украсят сердечками, которые вызовут улыбку даже на лицах скептиков. В "Кузьминках" в этот день также будет работать профессиональный фотограф. Причем получить снимки можно будет сразу.
Кульминацией праздника станет концерт, который пройдет на главной сцене парка. В репертуаре музыкантов в этот день - самые известные песни о любви.
Место: парк "Кузьминки"
Метро: "Кузьминки"
Стоимость: бесплатно
Фото: kudago.com
Масленичная неделя в "Кузьминках"
Ярмарка, народные гулянья, игры, мастер-классы и аромат блинов в воздухе
В парке "Кузьминки" Масленицу отметят по всем правилам — праздничные гулянья в этом месте продлятся целую неделю. В центральной части парка развернется ярмарка, где гости смогут приобрести сувениры, аксессуары и домашнюю утварь, сделанную вручную. Тут также будет представлен широкий выбор традиционных угощений — горячих блинов с разнообразными начинками. Под такое блюдо не грех будет пропустить стаканчик домашней медовухи.
Подкрепившись как следует, можно будет размяться на катке, поводить хороводы, принять участие в веселых играх, шуточных кулачных боях и традиционных состязаниях — например, "Кто выше и быстрее заберется на столб".
Дети смогут покататься на горках. Кроме этого, для них будет организован мастер-класс по созданию маленьких кукол Маслениц. Большое чучело сожгут в последний день праздника, проводив таким образом зиму до следующего года.
Место: Парк "Кузьминки"
Метро: "Кузьминки"
Стоимость: бесплатно
Фото: m24.ru
Масленица в "Сокольниках"
Аттракционы, игры, мастер-классы и много-много блинов
Один из любимых народных праздников в парке "Сокольники" отметят на широкую ногу. Гости смогут принять участие в народных забавах, попробовать себя в рукоделии, посмотреть уличные спектакли и вдоволь насладиться традиционными масленичными угощениями.
Веселье развернется на Главной аллее парка и на Фонтанной площади. Здесь будет витать аппетитный аромат блинов со всевозможными начинками. Подкрепившись, гости смогут проявить себя в шуточных соревнованиях и играх. Ведущие мастер-классов с удовольствием научат их изготавливать своими руками милые сувениры.
Для тех, кому хочется разбавить череду серых будней вспышкой адреналина, будут работать аттракционы. Не обойдется и без балаганных выступлений: на эстраде "Ротонда" публику будут развлекать артисты театра "Петрушка".
Место: Парк "Сокольники"
Метро: "Сокольники"
Стоимость: бесплатно
Фото: kudago.com