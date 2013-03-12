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12 марта 2013, 10:40

Происшествия

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером 11 марта на западе столицы произошла авария с участием шести автомобилей, информирует пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

В районе дома № 43 по Кутузовскому проспекту водитель машины "БМВ-325" не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными у края проезжей части автомобилями "БМВ-Х3", "ВАЗ", "Шкода Фабиа" и "БМВ-650", после чего одна из этих машин столкнулась с "Рено".

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек - водитель "Шкоды", женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

С диагнозом "хлыстовая травма шейных позвонков, гематома лобной области" пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Боткина, добавили в ведомстве.

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