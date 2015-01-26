Лекции по математике для взрослых прочтут в Культурном центре ЗИЛ

Фото: ТАСС/Тушин Антон

12 февраля в Культурном центре ЗИЛ стартует цикл занятий "Математика для взрослых". Ученикам предлагают вновь сесть за решение математических задач, которые помогут развить не только логику, но и творческое мышление.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы: комбинаторика, логика, делимость чисел, теория вероятностей и другие.

Курс состоит из десяти занятий. Они будут проходить каждый четверг в 20.00 в библиотеке Культурного центра. Продолжительность – 1,5 часа. Присоединиться можно к любому занятию.

Добавим, на курсах ждут не только бывших отличников, но и "прирожденных гуманитариев".

Зарегистрироваться на первое занятие можно по ссылке.