Лекции по математике для взрослых прочтут в Культурном центре ЗИЛ

Фото: ТАСС/Тушин Антон
12 февраля в Культурном центре ЗИЛ стартует цикл занятий "Математика для взрослых". Ученикам предлагают вновь сесть за решение математических задач, которые помогут развить не только логику, но и творческое мышление.
В рамках курса будут рассмотрены следующие темы: комбинаторика, логика, делимость чисел, теория вероятностей и другие.
Курс состоит из десяти занятий. Они будут проходить каждый четверг в 20.00 в библиотеке Культурного центра. Продолжительность – 1,5 часа. Присоединиться можно к любому занятию.
Добавим, на курсах ждут не только бывших отличников, но и "прирожденных гуманитариев".
Зарегистрироваться на первое занятие можно по ссылке.