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26 января 2015, 10:44

Лекции по математике для взрослых прочтут в Культурном центре ЗИЛ

Культурный центр ЗИЛ занятия математика смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ТАСС/Тушин Антон

12 февраля в Культурном центре ЗИЛ стартует цикл занятий "Математика для взрослых". Ученикам предлагают вновь сесть за решение математических задач, которые помогут развить не только логику, но и творческое мышление.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы: комбинаторика, логика, делимость чисел, теория вероятностей и другие.

Курс состоит из десяти занятий. Они будут проходить каждый четверг в 20.00 в библиотеке Культурного центра. Продолжительность – 1,5 часа. Присоединиться можно к любому занятию.

Добавим, на курсах ждут не только бывших отличников, но и "прирожденных гуманитариев".

Зарегистрироваться на первое занятие можно по ссылке.

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