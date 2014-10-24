Спектакль о кубинских богах поставили в Культурном центре ЗИЛ

Фото: m24.ru

В рамках проекта "Куба рядом", посвященного традициям, истории и культуре острова свободы, в Культурном центре ЗИЛ 2 ноября покажут спектакль "Guemilere. Мифы и легенды кубинских богов".

"Guemilere. Мифы и легенды кубинских богов" - это танцевально-музыкальное шоу по мотивам афро-кубинского фольклора. Под национальные ритмы и мелодии артисты Rumba Habana исполнят танцы богов Оришас. Играть на чекере, клаве, конгах, бата и компана будут кубинские перкуссионисты.

Guemilere – это праздник Оришас, поясняют организаторы. Сюжет спектакля связан с историей Кубы. Туда в ХVII веке начали ввозить рабов из Центральной Африки. Пленных насильно обращали в католичество.

"Но африканцы не расстались с родным верованием йоруба полностью. Из смеси двух религий возникла третья – сантерия, верховные божества которой и называются Оришас. В ходе спектакля танцоры представят зрителям четырех богов Оришас", - отметили в ЗИЛе.

Добавим, что проект "Куба рядом" включает также лекции, мастер-классы, выставки, встречи с кубинскими деятелями и кинопоказы.

Спектакль покажут в зале-конструкторе. Начало в 17.00.