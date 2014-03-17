В автопробеге "Россия любит Крым" в Москве участвуют около 350 машин

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 350 машин принимают участие в автопробеге "Россия любит Крым", который начался в Москве.

"В Москве проходит автопробег "Россия любит Крым". В нем принимают участие около 350 автомашин", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы столичного главка МВД.

Напомним, что автопробег, приуроченный к референдуму о статусе Крыма, стартует на Воробьевых горах и закончится на Крымском мосту. Планировалось, что колонна автомобилистов будет двигаться по Ленинскому проспекту, посетит Калужскую площадь, Крымский мост, сделает круг по Садовому кольцу и вернется на мост.