На северо-востоке и юге Москвы ограничили движение из-за "Круга света"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
В Северо-Восточном и Южном округах Москвы из-за фестиваля "Круг света" ограничили движение, передает пресс-служба столичной ГИБДД.
С 17.30 и до окончания мероприятия перекрыли 1-ю Останкинскую (от Ботанической до Новомосковской) и Новомосковскую (от улицы Академика Королева до 1-й Останкинской).
С 20.00 и до 23.30 для проезда закроют Каспийскую от улицы Севанская до Ереванской, а также Луганскую - от Тимуровской до Каспийской.
Кроме того, с 15.00 закрыт проезд по улицам:
- 1-я Радиальная;
- 3-я Радиальная;
- 6-я Радиальная;
- Спортивная;
- Тюрина;
- Прохладная;
- Дуговая;
- Проезд Кошкина;
- Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до Каспийской улицы.
Ссылки по теме
ГИБДД рекомендует водителям выбирать пути объезда.
"Круг света"Каждый год на "Круге света" профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и памятников Москвы.
Кроме того, во время фестиваля проводят мастер-классы авторитетные мировые и российские специалисты по работе со светом. Событие организует департамент средств массовой информации и рекламы. Зрители посещают фестиваль бесплатно.
В этом году фестиваль пройдет на семи площадках:
- ВДНХ
- Останкино
- Большой театр
- Кузнецкий мост
- Манежная площадь
- "Царицыно"
- Digital October