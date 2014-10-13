Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2014, 17:02

Туризм

На северо-востоке и юге Москвы ограничили движение из-за "Круга света"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В Северо-Восточном и Южном округах Москвы из-за фестиваля "Круг света" ограничили движение, передает пресс-служба столичной ГИБДД.

С 17.30 и до окончания мероприятия перекрыли 1-ю Останкинскую (от Ботанической до Новомосковской) и Новомосковскую (от улицы Академика Королева до 1-й Останкинской).

С 20.00 и до 23.30 для проезда закроют Каспийскую от улицы Севанская до Ереванской, а также Луганскую - от Тимуровской до Каспийской.

Кроме того, с 15.00 закрыт проезд по улицам:


ГИБДД рекомендует водителям выбирать пути объезда.

"Круг света"

Каждый год на "Круге света" профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и памятников Москвы.

Кроме того, во время фестиваля проводят мастер-классы авторитетные мировые и российские специалисты по работе со светом. Событие организует департамент средств массовой информации и рекламы. Зрители посещают фестиваль бесплатно.

В этом году фестиваль пройдет на семи площадках:

  • ВДНХ
  • Останкино
  • Большой театр
  • Кузнецкий мост
  • Манежная площадь
  • "Царицыно"
  • Digital October
Сюжеты: Ограничение движения на улицах Москвы , Фестиваль "Круг света"-2014
Круг Света перекрытие улиц фестиваль Круг света

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика