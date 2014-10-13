На северо-востоке и юге Москвы ограничили движение из-за "Круга света"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В Северо-Восточном и Южном округах Москвы из-за фестиваля "Круг света" ограничили движение, передает пресс-служба столичной ГИБДД.

С 17.30 и до окончания мероприятия перекрыли 1-ю Останкинскую (от Ботанической до Новомосковской) и Новомосковскую (от улицы Академика Королева до 1-й Останкинской).

С 20.00 и до 23.30 для проезда закроют Каспийскую от улицы Севанская до Ереванской, а также Луганскую - от Тимуровской до Каспийской.

Кроме того, с 15.00 закрыт проезд по улицам:

1-я Радиальная;

3-я Радиальная;

6-я Радиальная;

Спортивная;

Тюрина;

Прохладная;

Дуговая;

Проезд Кошкина;

Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до Каспийской улицы.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать пути объезда.