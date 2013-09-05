Фестиваль света в День города устроит световое шоу и фейерверк

Дворец в "Царицыно". Фото: Пресс-служба фестиваля

В день города, 7 сентября, Московский Международный фестиваль "Круг света" подготовил специальные подарки для жителей и гостей столицы: уникальное световое шоу во время концерта на Тверской площади и грандиозный фейерверк на Москве-реке.

На Тверской площади в рамках праздничного концерта "День Города с "Москвой 24" хиты российских исполнителей украсят уникальным визуальным шоу "Лучевая геометрия". Во время этого действа будут создаваться колонны со световым потоком, достигающим почти 3 километра. "Танец" лучей можно будет наблюдать с 19.30 до 23.00.

Еще один подарок от фестиваля "Круг света" – один из самых больших фейерверков, когда-либо проводившихся в Москве. Ровно в 22.00 в небо будет выпущено почти 8 тысяч зарядов с шести барж, расположенных на Москве-реке. Длина пиротехнического фронта составит один километр! Фейерверк будет синхронизирован с музыкой. Оценить его красоту и величие можно будет не только с территории Олимпийского комплекса "Лужники" и смотровой площадки Воробьевых гор, но с прилегающей территории.

"Сад света". Фото: Пресс-служба фестиваля

Кроме того, организаторы фестиваля "Круг света" специально ко Дню города установили на Поклонной горе и Тверской площади два необычных экрана с поздравлениями. Уникальность конструкций в том, что они - круглые с диаметром окружности в 4 метра. На этих экранах размещаются поздравления с Днем города, а также информация обо всех площадках Фестиваля. Экраны будут работать со Дня города до окончания фестиваля света.

Московский Международный фестиваль "Круг света", организованный департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, пройдет с 4 по 8 октября на пяти площадках столицы: в Олимпийском

комплексе "Лужники", парке "Царицыно", Центре Digital October, на Большом Театре и на выставочном зале "Манеж".

Фестиваль проводится в столице в третий раз. В этом году его основная тема – "Эстафета света": на время проведения мероприятия в столицу прибудет Олимпийский огонь, который будет путешествовать по всем 83 регионам России.

Зрителям представят яркие работы известных российских художников, а также откроют новые имена среди российских специалистов в области светового дизайна. Это станет возможным благодаря уникальному техническому оснащению фестиваля, ведь для его проведения задействуют тысячи единиц светового и проекционного оборудования. Благодаря фестивалю "Круг света" привычный облик нашего города раскроется в новом свете.