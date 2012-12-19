Главная новогодняя ель России прибыла в Кремль

В Москву приехала главная елка страны

Огромный лесовоз доставил в московский Кремль главную новогоднюю елку России. Она родилась 110 лет назад в Дмитровском лесничестве, и сегодня ее высота - 30 метров.

Два месяца назад эксперты выбрали именно эту хвойную красавицу из многих претенденток в разных районах Московской области, после чего она была взята под охрану. Ель срубили 17 декабря, затем упаковали и отправили в столицу. Для новогоднего дерева потребовался особенный транспорт. При этом грузовой трейлер оказался мал.

В среду, 19 декабря, на Соборной площади Кремля начнется установка и украшение новогоднего символа.

В этом году впервые наряжать елку будут не сотрудники Управления делами президента, а дизайнеры. На их вооружении будут 3600 шаров разного размера, скомпанованные в "гроздья", 1500 метров гирлянд и 4,5 тысячи светодиодных лампочек. Венчать ель будет полутораметровая рождественская звезда "Роза ветров".

Добавим, что первое праздничное представление для детей в Кремле запланировано на 25 декабря. На следующий день пройдет Общероссийская елка, на которую приглашаются ребята со всей страны. Представление посвящено 50-летию новогодних праздников для детей в Кремле.