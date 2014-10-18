Онлайн-трансляция: развод караулов на Соборной площади Кремля

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

В субботу,18 октября, на Соборной площади Кремля отметят 10-летие церемониала развода пеших и конных караулов Президентского полка. Онлайн-трансляцию события можно будет посмотреть на M24.ru.

Сама церемония развода караулов была закреплена в воинских уставах еще с петровских времен. Однако именно в 2004 году в Кремле впервые прошел новых церемониал - он связал разные исторические эпохи и показал преемственность российских ратных традиций.

Нынешний церемониал включает демонстрацию строевых приемов с оружием и элементов "конной карусели". Во время развода караулов отечественную военную музыку исполняет Президентский оркестр.

Развод караулов на Соборной площади Кремля

Развод караулов проводится в полдень каждую субботу с мая по сентябрь, а если позволяет погода - то с апреля по октябрь (как в этом году).

Церемония стала "визитной карточкой" Московского Кремля. В разводе караулов участвуют рота специального караула Президентского полка, а также Кавалерийский почетный эскорт, элементы одежды которого соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии 1909-1913 годов.

Начало трансляции - в 12.00.

[HTML][/HTML]

