Тут поселилось искусство: какие промзоны стали арт-кластерами

На днях в Москве был презентован проект по превращению территории бывшего ликеро-водочного завода "Кристалл" в сити-квартал со своей инфраструктурой. Территория завода превратится в так называемый "город в городе": здесь появится школа, хостел, ресторан, магазин, кафе, лофты, шоурумы и мастерские дизайнеров. "Кристалл" - далеко не первый арт-кластер, расположенный на территории бывшей фабрики или завода. M24.ru вспоминает, какие еще промышленные предприятия превратились в арт-площадки.

Фото: artplay.ru

ARTPLAY

Artplay - квартал дизайнеров и архитекторов, обосновавшийся на бывшем заводе "Манометр" на Яузе. В настоящее время там находится порядка 300 мастерских, дизайнерских и архитектурных бюро и шоу-румов, а также работают кафе и рестораны, кинозал, клуб и книжный магазин.

Выставочные пространства ARTPLAY - три зала, где проходят выставки современного искусства, фестивали видео-арта, концерты альтернативной музыки, спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. В 2011 году два новых выставочных зала стали основной площадкой IV Московской международной биеннале современного искусства.

Открытие: 2008 год

2008 год Площадь: 75000 м², выставочная площадь - 8000 м²

75000 м², выставочная площадь - 8000 м² Адрес: Нижняя Сыромятническая, 10



Фото: Юлия Накошная/M24.ru

ВИНЗАВОД

Центр современного искусства "Винзавод" находится на территории бывшего комбината виноградных и десертных вин, основанного в 1889 году. В советское время там была большая промзона, расположенная в привокзальном, трущобном районе.

Всего на его территории располагается семь выставочных пространств: Цех Белого, Цех Красного, Большое Винохранилище, Бродильный цех, Ангар, Винтажный зал, Лекционный зал. Также на "Винзаводе" открыто 13 галерей, среди них - "11.12", которая специализируется на смелом современном искусстве, фотогалерея Fotoloft и выставочный зал коллекционера и куратора Марины Печерской Pechercky Gallery.

Открытие: 2007 год

2007 год Площадь выставочного пространства: 20000 м²

20000 м² Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, д. 1, стр. 6



Фото: flacon.ru

FLACON

Дизайн-завод "Флакон" - выставочный и торгово-офисный комплекс, организованный на территории бывшего завода Хрустальный имени Калинина. Помещение в нем арендуют около ста организаций.

В комплексе размещены офисы, магазины, мастерские, выставки в сфере дизайна, моды и архитектуры. На территории также есть две площадки для массовых мероприятий (Flacon Space 400 м² и Flacon Loft 850 м²). Еженедельно проходят лекции, кинопоказы, ярмарки, дизайнерские фестивали, концерты и дизайн-субботники. На дизайн-заводе есть и коворкинговая зона площадью 300 квадратных метров с подготовленными рабочими местами.

Открытие: 2009 год Площадь: 21000 м² Адрес: Большая Новодмитровская, 36

Фото: m24.ru

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

"Красный Октябрь" - бывшая одноименная шоколадная фабрика. Это территория стрелки Болотного острова. В 2007 году был завершен вывод промышленных мощностей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" на территорию концерна "Бабаевский".

Со временем "Красный Октябрь" превратился в центр богемной Москвы. Здесь находятся модные клубы, гастрономические рестораны, офисы известных компаний, художественные галереи и выставочные залы. В 2004 году был открыт культурный центр "АРТСтрелка", просуществовавший до 2009 года. Сейчас на его месте находится институт "Стрелка".

Открытие: 2004 год Плошадь: 50000 м² Адрес: Берсеневская набережная, 6

Фото: facebook.com/dm1867

ДАНИЛОВСКАЯ МАНУФАКТУРА

Даниловская мануфактура – деловой лофт-квартал, открытый на территории бывшей текстильной фабрики. Сейчас там находятся офисы преимущественно творческих компаний (от дизайнерских бюро до редакций журналов), жилые апартаменты и кафе. На мануфактуре читают лекции, проводят экскурсии и отмечают праздники.

Площадь: 76500 м². Самые крупные из корпусов – "Мещерина" и "Кнопа"

76500 м². Самые крупные из корпусов – "Мещерина" и "Кнопа" Адрес: Варшавское шоссе, 9



Фото: facebook.com/CCIFABRIKA

ПRОЕКТ FАБRИКА





Центр творческих индустрий "Фабрика" открылся в зданиях бумажной фабрики. Сейчас там работает несколько пространств: выставочный зал "Оливье", площадка для лекций и кинопоказов "Артхаус", временное жилье для художников "Резиденция" и "Цех отделки" – место, где проходят выставки, фестивали и концерты. В "Актовом зале" традиционно проходят театральные и танцевальные постановки, а в соседнем "Актовом баре" можно подкрепиться и отдохнуть.