В эфире Moscow FM выступит московский мини-оркестр

Фото: vk.com

10 апреля в 21.30 в гости к ведущей шоу Evening Eargasm Кате придет группа "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки!". В эфире радиостанции Moscow FM 105.2 ребята вживую исполнят несколько своих песен.

"Краснознаменная дивизия имени моей бабушки!" – это московский мини-оркестр. В состав группы входят 13 человек. Они играют на гитаре, скрипках, флейте, ксилофоне, синтезаторе, виолончели, мандолине и саксофоне. Вдобавок все участники коллектива еще и поют.

Их музыка собрана по кусочкам из канадского оркестрового пост-рока, инфантильного инди-попа и абсурдистской сказочной лирики. Песни носят необычные названия, например, "Девочка, наступившая на хлеб", и сопровождаются видеоинсталляциями, собранными из самых психоделических советских мультиков.

18 апреля группа презентует свою новую концертную программу.