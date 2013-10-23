Первая репетиция праздничного парада 7 ноября прошла на Ходынском поле

На Ходынском поле прошла репетиция праздничного парада 7 ноября

7 ноября по Красной площади пройдут маршем более шести тысяч человек. Так отметят очередную годовщину легендарного парада 1941 года.

Сегодня, 23 октября, на Ходынском поле состоялась первая репетиция, сообщает телеканал "Москва 24".

По главной площади страны промаршируют военнослужащие московского гарнизона в форме 1941 года, кавалерийская группа Президентского полка, рота почетного караула, суворовцы и кадеты. Следом за ними проедет историческая военная техника середины прошлого века.

Торжественный марш устраивают в столице с 2003 года. В этом году он пройдет в одиннадцатый раз.