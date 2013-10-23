Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2013, 17:45

Город

Первая репетиция праздничного парада 7 ноября прошла на Ходынском поле

На Ходынском поле прошла репетиция праздничного парада 7 ноября

7 ноября по Красной площади пройдут маршем более шести тысяч человек. Так отметят очередную годовщину легендарного парада 1941 года.

Сегодня, 23 октября, на Ходынском поле состоялась первая репетиция, сообщает телеканал "Москва 24".

По главной площади страны промаршируют военнослужащие московского гарнизона в форме 1941 года, кавалерийская группа Президентского полка, рота почетного караула, суворовцы и кадеты. Следом за ними проедет историческая военная техника середины прошлого века.

Торжественный марш устраивают в столице с 2003 года. В этом году он пройдет в одиннадцатый раз.

Красная площадь парады Ходынское поле оборона репетиции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика