На Красной площади 7 ноября состоится торжественный марш

Фото: ИТАР-ТАСС

7 ноября в 10.00 на Красной площади в 11-й раз пройдет торжественный матч в честь легендарного парада 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В параде параде примут участие более 6 тысяч человек: военнослужащие московского гарнизона в форме 1941 года, кавалерийская группа Президентского полка, рота почётного караула отдельного комендантского Преображенского полка, воспитанники Московского суворовского училища, представители Детского движения Москвы, ребята из военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, воспитанники кадетских школ города Москвы, а также юные сибиряки — воспитанники Омского кадетского корпуса.

Завершится мероприятие проходом исторической военной техники образца 1941 года. Почётными гостями торжества станут ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

23, 28 и 30 октября с 15.00 до 17.00 будут проходить тренировки участников торжественного марша на Ходынском поле. 1 и 5 ноября с 17.00 до 19.00 репетиции пройдут на Красной площади.

Торжественный марш в честь исторического военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года проводится ежегодно с 2003 года по решению правительства Москвы и президента России.