В столице пройдет третий форум "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста"

Фото: 50plus.ru

С 28 по 30 ноября в "Экспоцентре" на Красной Пресне состоится третий по счету Международный форум-выставка "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста". В программе мероприятия бесплатная диагностика здоровья, творческие мастер-классы, семинары, концерты, а также товары и услуги для людей зрелого и старшего возраста.

Ежегодно выставка собирает более 20 тысяч посетителей. В этом году для гостей организуют консультации врачей, юристов и психологов, показы коллекций одежды и творческие встречи.

28 ноября в рамках Форума-выставки пройдет конференция "Повышение качества жизни людей зрелого возраста".

В 2012 году впервые в России состоялась конференция с участием международных экспертов по сеньор-маркетингу – инновационному направлению российского маркетинга, учитывающему запросы и интересы людей зрелого и старшего возраста.

Открытие форума – в 12.00, вход свободный.