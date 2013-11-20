Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 15:14

Экономика

Компании: Adobe

Фото: ИТАР-ТАСС

Adobe (Adobe Systems) - американская компания-разработчик программного обеспечения. Основана в декабре 1982 года Джоном Уорноком и Чарльзом Гешке - бывшими сотрудниками Xerox PARC. Штаб-квартира - в Сан-Хосе (Калифорния). Название происходит от Adobe Creek — ручья в Калифорнии, лежащего между населенными пунктами Пало-Альто и Маунтин-Вью.

Компания является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати с ежегодными доходами, приближающимися к 4 миллиардам долларов. В 2005 году Adobe Systems купила лидера в области разработок для веб и мультимедиа Macromedia Inc. за 3,41 миллиарда долларов.

Сюжет: Инфосправки
Компания Эдоуби смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика