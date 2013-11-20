Компании: Adobe

Фото: ИТАР-ТАСС

Adobe (Adobe Systems) - американская компания-разработчик программного обеспечения. Основана в декабре 1982 года Джоном Уорноком и Чарльзом Гешке - бывшими сотрудниками Xerox PARC. Штаб-квартира - в Сан-Хосе (Калифорния). Название происходит от Adobe Creek — ручья в Калифорнии, лежащего между населенными пунктами Пало-Альто и Маунтин-Вью.

Компания является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати с ежегодными доходами, приближающимися к 4 миллиардам долларов. В 2005 году Adobe Systems купила лидера в области разработок для веб и мультимедиа Macromedia Inc. за 3,41 миллиарда долларов.