13 мая 2013, 17:45

Культура

В Коломенском проведут праздник цветения яблоневых садов

Фото: kultura.mos.ru

В парке "Коломенское" 18 мая с 20.30 до 22.00 пройдет Праздник цветения царских яблоневых садов.

Гуляющие смогут насладиться красотой природы под аккомпанемент классической музыки.

В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, заслуженные артисты России, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Кроме того, в парке будут организованы катание на конных экипажах, профессиональная фотосессия, выставка-продажа живописных этюдов, буфет и многое другое.

Вход свободный.

