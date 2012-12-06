Неизвестный напал на директора Гоголь-центра в Москве

В Москве неизвестный напал на директора театра имени Гоголя

Неизвестный напал на директора театра имени Гоголя Алексея Малобродского. По мнению художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, это заказное нападение.

"Мерзавец 40 минут ждал Алексея Аркадьевича возле служебного входа. За этими "федьками каторжными" стоят либо вполне себе конкретные воры, схваченные за руку, либо бездарности и бездельники, понимающие, что их выгонят с насиженных годами мест, где они привыкли получать свою пайку от государства, либо прочие бессмысленные для дела, но злобные и агрессивные "бейраки", - так прокомментировал ситуацию Серебренников на своей странице в Facebook.

Серебренников также заявил, что ему известно, кто стоит за этим ночным нападением.

Худрук Гоголь-центра считает, что инцидент призван напугать коллектив театра и сорвать работу коллектива.

Напомним, что Серебренников и Малобродский заняли посты в театре имени Гоголя в августе. С обоими был подписан контракт на три года. Коллектив театра негативно воспринял новость о новых назначениях, опасаясь, что учреждение кардинально поменяет специфику своей деятельности.