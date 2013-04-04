Проект "Платформа" на "Винзаводе" открывает сезон перформансом "Голод"

"Афиша": проект "Платформа" вновь начинает работу после перерыва

6 и 7 апреля проект "Платформа" Кирилла Серебренникова на "Винзаводе" открывает сезон новым проектом Константина Мишина и его лаборатории "Голод".

Артисты будут исследовать природу голода, причины его появления и способы его устранения. И речь здесь идет не столько о голоде физическом, сколько о духовном и моральном.

Примечательно, что артисты не едят ничего за 24 часа до спектакля. А на сцене расставлены столы, заполненные самой разной вкусной едой.

Это сложный эксперимент, когда между желаниями актера и сценического персонажа вырастает пропасть, которую необходимо преодолеть.

Происходить все это будет на глазах у зрителя, в формате work-in-progress.

В спектакле сочетается сложная акробатика и старинная музыка в исполнении "Дольче-квартета" и уникального контр-тенора Василия Хорошева.

В планах Кирилла Серебренникова спектакль Алексея Паперного и действо под названием "Первая постановка текстов Эльфриды Елинек в России".

"Самый знаменитый автор и лауреат Нобелевской премии за литературу не поставлен в России ни разу. Сейчас идет работа над переводом текста "Спящая красавица", - заявил Серебренников.

Также планируются танцевальные вечеринке на "Платформе" и продолжение проекта "Кинотанец", в который войдут работы лучших хореографов. Заявлены и два мультимедийных концерта на музыку Джорджа Крамба – композитора, который практически неизвестен в России.

А 17 июня начнется медиафестиваль с участием знаменитых перформеров из компании Troika ranch.

Начало перформанса "Голод" – в 20:00.