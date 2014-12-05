Неизвестный сбил полицейского на Киевском шоссе

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестный на автомобиле KIA сбил сотрудника полиции в Новой Москве. Злоумышленник скрылся с места происшествия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 27-м километре Киевского шоссе. Автомобиль KIA серого цвета сбил автоинспектора, после чего уехал в направлении области.

В настоящее время коллегам сбитого стража порядка удалось установить номер автомобиля, принимаются меры к задержанию водителя.

О состоянии пострадавшего полицейского информации пока нет.

Напомним, схожий инцидент произошел 14 октября на юге Москвы. Женщина, управляя BMW, преднамеренно наехала на нескольких инспекторов ДПС, после чего устроила с ними драку.