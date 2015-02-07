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ЧП

7 февраля, 09:26

В аэроэкспрессе до "Внукова" произошло задымление

Киевский вокзал аэроэкспрессы задымления чп

Фото: aeroexpress.ru/

В аэроэкспрессе, следовавшем с Киевского вокзала до аэропорта "Внуково", возникло задымление, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около часа ночи 7 февраля в шестом вагоне поезда. Состав остановили и отключили от электропитания.

Пострадавших в результате нет. По предварительной информации, причиной задымления стало замыкание дроссельного усилителя.

В пресс-службе МЖД уточняют, что машинист заметил задымление, попросил пассажиров выйти на платформу, самостоятельно погасил очаг и продолжил движение. Всего в поезде было 19 человек.

В последний раз ЧП на линии "Аэроэкспресса" произошло в июне 2014 года. Там из-за удара молнии прервалось движение поездов в Шереметьево. В пути были задержаны три аэроэкспресса, следовавшие из Москвы, и два ускоренных электропоезда из аэропорта.

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