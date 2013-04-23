На Казанском вокзале появился мобильный пункт безопасности

На Казанском вокзале в Москве появился мобильный пункт безопасности, в котором проверяют багаж пассажиров на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных к провозу веществ.

Он представляет собой черный автобус, оборудованный самой современной досмотровой техникой. При необходимости специалисты могут использовать даже рентгенотелевизионную технику и детектор взрывчатых веществ.

Но не менее действенным средством выявления нарушителей являются и обычные весы – немногие знают, что в вагон с собой можно брать не более 36 килограммов.

Мобильный пункт будет не только проверять, но и контролировать пассажиров – на крыше автобуса установлена бегущая строка на русском языке о правилах перевозки багажа. Из динамиков ту же информацию можно узнать на узбекском, таджикском, казахском, киргизском и монгольском языках.

Пока мобильный пункт безопасности работает в тестовом режиме, но если опыт его работы будет признан успешным, проверки на вокзалах будут проводить постоянно.

Напомним, с 1 апреля на входе в Ленинградский и Курский вокзалы открыли зоны досмотра багажа. Проверки проводятся в тестовом режиме. Фактически на железнодорожных вокзалах планируется ввести такую же систему безопасности, как и в аэропортах. На входах в вокзалы появятся рентгеновские конвейерные установки для багажа, а пассажиров внутри будут выборочно досматривать.