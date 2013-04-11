Организован маршрут объезда аварийного участка на Каширском шоссе

Ремонт моста на Каширском шоссе завершат через несколько дней

На 36 километре Каширского шоссе ремонтируют опоры моста, в которые в ночь на 10 апреля врезался грузовик. Трасса частично перекрыта. В настоящее время организован маршрут объезда аварийного участка.

"В целях недопущения дорожных заторов рекомендуем заранее выбирать и использовать следующие пути объездов: МКАД, ММК (А-107), а/д М-4 "Дон", Симферопольское шоссе", – сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Полностью восстановить железнодорожный мост планируется через несколько дней. Восстановительные работы на мосту ведутся круглосуточно.

Напомним, в ночь на 10 апреля грузовик врезался в опору железнодорожного моста в Московской области и серьезно ее повредил. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Ям на 36-м километре Каширского шоссе. В результате аварии просел один из трех путей моста – средний. Авария стала причиной сбоя в движении поездов на Павелецком направлении МЖД, были отменены несколько рейсов "Аэроэкспресса".