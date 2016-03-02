В автосервисе на Каширском шоссе произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге столицы загорелся автосервис. Площадь пожара составляла порядка 30 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу: Каширское шоссе, дом 3, строение 1, поступил на пульт оперативного дежурного в 23.11. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через несколько минут и приступили к его тушению.

По предварительной информации пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются. В 23.55 пламя было ликвидировано.