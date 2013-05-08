В митингах и шествиях 9 мая примут участие около 9 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В митингах и шествиях 9 мая в столице примут участие около 9 тысяч человек. Об этом в среду M24.ru сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

"Заявки поданы приблизительно на девять тысяч человек, но это максимальное количество. Реальное же их число может быть меньше", - отметил Майоров.

Так, подана заявка партии КПРФ – в шествии примут участие до семи тысяч человек, и пройдет оно по Тверской улице, а митинг состоится около Лубянской площади.

Также согласованы акции организаций ветеранов на Суворовской площади с 2,5 тысячами человек.

Напомним, 9 мая в парках Москвы устроят кинопоказы, праздничные концерты и танцы.