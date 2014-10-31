КХЛ отменяет розыгрыш Кубка Надежды ради сокращения расходов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Члены правления Континентальной хоккейной лиги пришли к выводу о нецелесообразности проведения розыгрыша Кубка Надежды в существующей экономической обстановке, сообщается на официальном сайте КХЛ.

"Совет директоров КХЛ рекомендовал лиге сократить расходы. На правлении мы обсудили, как сегодня, в условиях непростой экономической ситуации, санкций, введенных против Российской Федерации, и сокращенного финансирования у нас будет проходить Кубок Надежды. И решили, что в этом сезоне его проводить не будем", - заявил ТАССу вице-президент КХЛ Дмитрий Курбатов.

Курбатов отметил, что возобновление Кубка Надежды будет зависеть от экономической ситуации и финансовых возможностей клубов.

Кубок Надежды был учрежден КХЛ в 2013 году как соревнование для команд лиги, по итогам регулярного чемпионата не попавших в плей-офф Кубка Гагарина. В 2013 году победителем турнира стало рижское "Динамо", в 2014-м - омский "Авангард".