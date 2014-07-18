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Спорт

18 июля 2014, 11:48

КХЛ изменила свое решение по поводу статуса белорусов

КХЛ хоккеисты Белоруссия

Фото: ИТАР-ТАСС

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги белорусы не будут считаться легионерами, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В сообщении отмечается, что выступление белорусских игроков высокого класса в клубах КХЛ способствует конкуренции в чемпионате и повышению его уровня, не нанося ущерба интересам национальной сборной России.

"Учитывая также, что в отношении данных хоккеистов, являющихся гражданами союзного государства, не действуют ограничения при приеме на работу, была достигнута договоренность о том, что белорусские игроки, заключившие контракты с клубами КХЛ, не приобретут статус легионеров в предстоящем сезоне", - говорится на сайте.

Белорусская сторона, в свою очередь, принимает симметричное решение, в соответствии с которым российские хоккеисты, выступающие в чемпионате этой страны, не являются иностранцами.

Ранее исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк заявил, что количество иностранных игроков в заявках клубов КХЛ не должно превышать пяти человек, при этом никакого исключения для спортсменов из Белоруссии сделано не будет.

Кроме того, КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата и плей-офф сезона-2014/15. Общее количество матчей, которое проведет каждая команда в регулярном чемпионате – 60. Стартует турнир игрой в Магнитогорске 3 сентября между действующим обладателем Кубка Гагарина "Металлургом" и победителем регулярного чемпионата-2013/14 московским "Динамо".

"Предстоящий чемпионат мы сыграем, что называется, по системе – команды проведут по четыре матча с соперниками из своего дивизиона, по два – с представителями другого дивизиона своей конференции, по одной игре с командами, выступающими в другой конференции. Кроме того, еще четыре встречи коллективы проведут с соперниками из своего дивизиона – сочетания подобраны таким образом, чтобы вызывали наибольший интерес у болельщиков. Наконец, еще четыре матча команды сыграют с представителями другой конференции, причем и здесь пары составлены так, чтобы соперничество было максимально интересным", - заявил вице-президент КХЛ Дмитрий Курбатов.

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