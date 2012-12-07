Чеховский "Витязь" в гостях уступил "Авангарду"

Фото: ИТАР-ТАСС

Чеховский "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому "Авангарду". Гости лучше начали встречу, но омичи дважды отыгрались, а затем вышли вперед и довели матч до победы.

Счет был открыт шестой минуте встречи - отличился чеховец Павел Чернов. За весь первый период у ворот "Витязя" не было создано ничего особенно опасного.

Во второй двадцатиминутке ситуация изменилась. Сначала удачно подставил клюшку Курьянов и сравнял счет. Правда, ненадолго, спустя две минуты Хеннесси вновь вывел "Витязь" вперед. Но на последний перерыв команды все же ушли при равном счете - Дмитрий Семин поразил ворота Касутина.

В третьем периоде на льду доминировал "Авангард". Уже на второй минуте заключительного отрезка игры голкипера чеховцев огорчил Никитин.

Окончательный счет в матче незадолго до конца установил Сергей Костицын - 4:2 в пользу "Авангарда".

"Витязь" остается на 11-м месте в Западной конференции.