КХЛ разберет поведение тренера "Авангарда" после игры с "Динамо"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Континентальная хоккейная лига инициировала разбирательство в связи с поведением главного тренера омского "Авангарда" Раймо Сумманена, оскорбившего коллегу из столичного "Динамо" Харийса Витолиньша. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на вице-президента по хоккейным операциям КХЛ Дмитрия Курбатова.

Сразу после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором "бело-голубые" одержали победу по буллитам (5:4), Сумманен несколько раз оскорбил Витолиньша на английском языке в присутствии прессы.

Кроме того, после проведения пресс-конференции Сумманен в одиночестве зашел в зону московского "Динамо" и требовал у персонала клуба "поговорить с Витолиньшем в отдельной комнате". В это время тренер динамовцев находился уже за пределами арены.

"Разбирательство уже идет, по итогам будут сделаны выводы, возможно, последует наказание, но пока рано об этом говорить, поскольку оно еще не закончено", - сказал Курбатов, отметив, что недовольство тренера омичей судейством матча, "возможно, чем-то и обосновано".

"Какие-то ошибки со стороны судей могли быть, но это не дает ему права вести себя в такой манере. Он все-таки очень грубо высказывался, хоть и на английском языке, но мы же понимаем, о чем он говорил. Мы боремся за то, чтобы тренеры и игроки на поле и вне поля вели себя достойно", - добавил вице-президент КХЛ.

Стоит отметить, что это не первая стычка тренеров. Однажды они уже сцепились в подтрибунном помещении во время финальной серии Кубка Гагарина-2012. После того конфликта Сумманен пришел на пресс-конференцию с порванным рукавом пиджака.