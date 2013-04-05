Вячеслав Фетисов: "Мы еще не научились зарабатывать на хоккее"

Вячеслав Фетисов. Фото: M24.ru/Роман Васильев

Почему КХЛ пока не может на равных конкурировать с НХЛ, нужно ли строить 20-тысячные арены и почему хоккей – вид спорта для настоящих мужчин, рассказал корреспонденту M24.ru легендарный хоккеист, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов.

– Очень многие хоккеисты в КХЛ выходят играть больными. Из-за того, что подписываются слишком большие контракты, игроки, у которых сейчас имеются серьезные отклонения по здоровью, выходят играть, зная, что они нездоровы. С этим как-то можно бороться, чтобы избежать повторения трагедии с Алексеем Черепановым, умершим во время матча?

– Я 23 года играл, у меня 1800 с лишним официальных игр. Если я скажу, что 1800 игр играл здоровым, то совру. Это мужская игра, и нужно преодолевать, нужно терпеть, нужно выходить, когда ты думаешь, что уже не поднимешься с постели. Есть вещи, которые не требуют каких-то особых пониманий. Есть моменты, когда ты физически нездоров изначально, таких наверное нет практически, ведь если все нормально, ты не можешь вдруг оказаться больным. Исключения есть – случай с Черепановым – момент, который связан с какими-то патологическими вещами, которые сложно обнаружить. Но вообще я могу сказать, что и в России, и в НХЛ, и в Советском Союзе хоккеисты терпели, играли со сломанными костями и разорванными связками.

– Разве со сломанной рукой можно выйти на лед?

– Ну бывают трещины в кости в запястье, в руках, где угодно. Сложно держать клюшку, но выходишь на обезболивающих, а когда ты играешь на чемпионате мира и Олимпийских играх, то будешь готов стопроцентно даже с такими травмами. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы хоккей стал отпугивающим для тех, кто хочет им заниматься. Везде есть разные стороны, я уверен, что многие играют на грани физических возможностей, потому что если их нет, то ты просто не сможешь выйти на лед. Если ты вышел и можешь играть, значит – можешь терпеть.

– В КХЛ арены меньшей вместимости по сравнению с НХЛ. Нужно ли нам строить двадцатитысячники? Это повысит интерес к игре?

– У нас все команды существуют на деньги спонсоров, то есть зарабатывать мы еще не научились. Когда я смотрю на петербургский СКА, на их прегейм-шоу, лазерное представление со спектаклем – это умение поставить бизнес. 200 тысяч долларов они зарабатывают с этого. Больше ни у кого в лиге пока так не получается.

– Так они же деньги получают от "Газпрома"...

– Распределять полученные деньги и зарабатывать – два разных подхода. Нам еще очень много предстоит сделать в этом плане, чтобы походить на Национальную хоккейную лигу. А необходимость в строительстве 20-тысячных стадионов есть. В ближайшее время это уже будет актуальным, и мы должны понимать, где искать деньги на их возведение. Это уже другой вопрос. Есть ведь не только двадцатитысячный стадион, но и умение создать продукт, который будет востребован.

– Саму игру или шоу?

– Шоу. То есть посчитаем расходы и затраты. Телевизионные права, спонсоры, которые за уши будут тащить эту красоту. В этом плане должно еще очень много всего случиться. О конкуренции с НХЛ пока разговора нет, но желание с ними соревноваться есть.

