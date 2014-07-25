Мастерская красоты откроется в Измайловском парке

Фото: М24

Фестиваль "Дни красоты" пройдет в Измайловском парке с 25 по 27 июля. Посетителей ждут мастер-классы по плетению кос и рисованию хной. Всех желающих научат оригинально завязывать шарфы и платки.

В рамках проекта в парке откроют настоящую мастерскую красоты и гармонии, в которой будут проходить специализированные мастер-классы на тему отношений с близкими. Специалисты расскажут, как находить общий язык с окружающими и жить в гармонии с самим собой.

Также в программе – творческие акции, подвижные игры и вкусные сюрпризы, сообщили организаторы.

Начало в 11.00. Вход свободный.