06 августа 2015, 12:18

Город

Фестиваль "Спортивный ритм" в Измайловском парке соберет 10 000 человек

Фото: m24.ru/ лидия Широнина

15 августа в Измайловском парке пройдет первый летний спортивный фестиваль "Спортивный ритм". Организаторы ставят перед собой цель объединить на мероприятии более 10 000 человек с разных концов России и мира.

В программу спортивного дня войдут турниры, поединки, мастер-классы от профессионалов, многочасовая шоу-программа с выступлением артистов и спортсменов, детские эстафеты, конкурсы и многое другое.

Также на "Спортивном ритме" будет организована спецпрограмма для людей с ограниченными возможностями.

Место: Измайловский парк

Время: 15 августа, с 9.00

Измайловский парк

Главное

