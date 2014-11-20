Сотрудникам Исторического музея можно отправить открытку

Фото: storify.com
В рамках проекта #открыткамузею москвичи и жители других городов могут отправить рукописную открытку сотрудникам Государственного Исторического музея. Акция призвана поддержать традицию отправки почтовых открыток.
Фото: storify.com
В ходе первой акции #музейнаяоткрытка, которая прошла весной этого года, музей отправил 150 открыток с изображениями интерьеров и экспонатов.
"Теперь мы предлагаем отправить открытки музею. Мы хотим услышать ваши мнения, комментарии, пожелания", - отметили организаторы.
Также отправители корреспонденций могут рассказать о своем родном городе и любимых музеях.
Открытки следует отправлять по адресу: 109012, Москва, Красная площадь, дом 1, Государственный Исторический музей, Отделу внешних связей. Перед отправкой открытку нужно сфотографировать и написать твит, указав в нем музей @1stHistorical и поставив хэштег #открыткамузею.
Все корреспонденции будут храниться в архиве отдела внешних связей. По мере поступления открытки планируют публиковать в "Твиттере", на Facebook и на сайте музея.
Сайты по теме