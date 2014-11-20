Сотрудникам Исторического музея можно отправить открытку

Фото: storify.com

В рамках проекта #открыткамузею москвичи и жители других городов могут отправить рукописную открытку сотрудникам Государственного Исторического музея. Акция призвана поддержать традицию отправки почтовых открыток.

Фото: storify.com

В ходе первой акции #музейнаяоткрытка, которая прошла весной этого года, музей отправил 150 открыток с изображениями интерьеров и экспонатов.

"Теперь мы предлагаем отправить открытки музею. Мы хотим услышать ваши мнения, комментарии, пожелания", - отметили организаторы.

Также отправители корреспонденций могут рассказать о своем родном городе и любимых музеях.

Открытки следует отправлять по адресу: 109012, Москва, Красная площадь, дом 1, Государственный Исторический музей, Отделу внешних связей. Перед отправкой открытку нужно сфотографировать и написать твит, указав в нем музей @1stHistorical и поставив хэштег #открыткамузею.

Все корреспонденции будут храниться в архиве отдела внешних связей. По мере поступления открытки планируют публиковать в "Твиттере", на Facebook и на сайте музея.