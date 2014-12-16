Онлайн-трансляция: пресс-конференция о планах Исторического музея на 2015 год

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

17 декабря директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин расскажет о работе учреждения в 2014 году и планах на 2015 год. Онлайн-трансляцию пресс-конференции смотрите на m24.ru.

Алексей Левыкин расскажет о реставрации исторических зданий постройки XVIII–XIX веков, входящих в комплекс строений Старого Монетного двора. Также вы узнаете о выставочной деятельности Исторического музея в будущем году и о планах по усовершенствованию и обновлению постоянной экспозиции.

Начало трансляции в 12.00.